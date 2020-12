Rutinas en línea, la nueva normalidad en gimnasios

La Nueva Normalidad también llegó a los gimnasios con el semáforo epidemiológico naranja hace tres meses, sin embargo, las clases presenciales son para un máximo de 10 personas, aunque hay quienes prefieren hacerlo de manera virtual para evitar no sólo descuidar la figura con kilos demás, pues no quieren contagiarse de Coronavirus en temporada decembrina.

Mariela Bustos López, instructora del Gimnasio Perfect Line, señaló que en la fase más álgida del confinamiento llegó a tener hasta 60 personas suscritas de manera virtual, pues es sabido que el Covid-19 es más agresivo en personas con obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y otras comorbilidades que en quienes practican ejercicio.

"Afortunadamente muchos empezamos de manera online, la verdad es que a mí me fue muy bien, sigo con un fuerte grupo online, tenemos 24 personas en línea... cuando estuvo lo más fuerte de la pandemia llegamos a ser 64 personas, la verdad es que fue muy padre, porque no hablábamos nada de la pandemia, fue muy motivante y lo que hacían en sus casas los llevó a no estar pensando en la enfermedad", indicó Bustos López.

ESTRICTOS PROTOCOLOS

Ahora para realizar ejercicio en el gimnasio se aplica la sana distancia, además de que se mantienen ventanas abiertas y los pisos limpios antes de comenzar las rutinas, pero para entrar es obligatorio pasar el filtro sanitario.

"Las medidas son las que se aplican en todos lados: tapetes, les sanitizamos las manos, la temperatura, realmente el cubrebocas por el giro que tenemos nosotros no lo usamos adentro, también hay que entender que esto ya no es una pandemia, sino algo que se va a volver endémico y hay que entender que lo principal es la salud, un cubrebocas no me va a proteger si soy obeso o tengo hipertensión o no me ejercito", detalló la instructora.

HAY QUE VISITAR AL NUTRIÓLOGO

Con la llegada de celebraciones como posadas, Navidad y fin de año hay que moderar la ingesta de bebidas y alimentos ricos en calorías para evitar sobrepeso, especialmente porque esta temporada no es usual ante la pandemia por Covid-19, por lo cual recomendó acudir a un nutriólogo o bariatra, ya que los requerimientos energéticos varían en cada persona.

"Debemos hacer conciencia como familia de qué es lo que vamos a comer, es muy exagerado lo que cocina, una cantidad exorbitante de comida, hay que cocinar lo más sano posible ... es complicado saber qué es sano, yo sí recomiendo que vayan con un nutriólogo, alguien que los vaya guiar, porque hay quien dice que toma jugo de naranja, yogurt con frutas, pero es un exceso de azúcares, ese control de acuerdo a tus necesidades lo tiene que hacer un especialista", refirió.

MI VIDA CAMBIÓ TOTALMENTE: BRENDA

Para Brenda Callado el inicio de la pandemia cambió su vida, pues sólo llegó a Coatzacoalcos de visita por unos meses, sin embargo, tras decretarse el confinamiento no pudo regresar a Canadá, ni hacer ejercicios, pese a que se realizaban rutinas en línea, le fue difícil adaptarse, pero una vez autorizada la apertura de gimnasios no dudo en retomar la activación física, no sin antes buscar opciones seguras.

"No me pude regresar, pero agradezco que me tocó aquí con la familia... definitivamente la vida ha cambiado, hay que enrolarse a este nuevo sistema, entender las medidas y mucha gente nos critica por venir al gimnasio, pero de una u otra forma tenemos que salir adelante, si no vengo no me activo y de verdad lo necesito, siento que es algo indispensable para mi vida... fue mucho el encierro, toda mi vida había hecho ejercicio y yoga, la pandemia me tomó por sorpresa, en casa no tenía las ganas de hacerlo", detalló la joven fotoperiodista que acude a la clase de las 06:40 horas, en la que sólo asisten cinco personas.

ES SANO SALIR A CAMINAR, CON PRECAUCIÓN

En caso de aquellas personas que no pueden pagar un gimnasio o un nutriólogo, Mariela Bustos recomendó salir a caminar en espacios amplios y seguir las clases gratuitas que ofrece de lunes a viernes durante 20 minutos en su sitio de Facebook ´Gimnasio Perfect Line´ a partir de las 08:00 horas.

"Los 20 minutos son gratuitos, dentro de la página hay seis videos para grupos especiales como diabéticos e hipertensos (...) es recomendable salir oxigenar tu cuerpo, la forma de oxigenarlo es caminar en espacios libres de aglomeración", puntualizó.

Hasta este jueves Coatzacoalcos registró con 2 mil 370 casos positivos acumulados de Coronavirus, de los que 485 corresponden a defunciones, sin embargo, tras la implementación del semáforo epidemiológico naranja los gimnasios pueden operar, pero sólo al 25% de su capacidad y aplicando medidas sanitarias de manera obligatoria, razón por la que muchos negocios de este giro aún apuestan por rutinas virtuales en grupos privados de Facebook.