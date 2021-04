Ruptura de disco causa estruendo en Cangrejera; alarma en zona sur

Sorpresa causó la madrugada de hoy un estruendo proveniente del Complejo Petroquímico Cangrejera, reportaron usuarios en redes sociales, sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido un boletín, trascendió que sería la ruptura de un disco, proceso habitual en la industria.

De acuerdo a algunas publicaciones en Facebook, el estruendo tuvo lugar alrededor de las 02:00 horas del viernes, por lo que usuarios de Coatzacoalcos y de zonas aledañas al complejo escucharon el fuerte ruido.

"Estaban arrancando el Tren 1 de PEBD y no aguantó ni 24 horas después de estar parada más de un mes después del incendio del TG-5, están ´pal perro´ las plantas, no tienen refacciones y ya requieren buen mantenimiento!! (sic)", se lee en uno de los comentarios de la página Perfil Regional, misma que reportó este hecho.

Aunque Pemex no ha emitido boletín, la página aseguró que hubo un estallido del disco de ruptura del tren de Polietileno tras salir de operación, mientras que Protección Civil (PC) de Coatzacoalcos no reportó algún hecho, pero no descartó de que se tratara de este proceso.

"No tenemos una información cierta de qué ocurrió... Habitualmente en la zona industrial están acostumbrados a hacer desfogues para evitar que haya algún daño mayor, ese rompimiento o desfogue provoca un ruido fuerte, pero nosotros no tenemos reporte de que haya sido algo más", puntualizó David Esponda Cruz, director de PC.

Lo anterior ocurre a casi dos meses del incendio del turbogenerador en el mismo complejo.