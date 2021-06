Rubén Rodríguez, 35 años salvando vidas en la Cruz Roja

Toda una vida

Fue un 17 de agosto de 1986, que decidió ingresar a la delegación de la Cruz Roja Coatzacoalcos, donde ha permanecido los últimos 35 años, siendo uno de los paramédicos con mayor antigüedad.

Rubén Rodríguez a sus 54 años, sigue firme en su convicción por seguir ayudando a toda aquella persona que esté en riesgo, haya sufrido algún accidente o se presenten situaciones de desastre donde puedan auxiliar a la población.

El querer ayudar

El haber presenciado un accidente, despertó su inquietud para ser parte de la Cruz Roja, ya que no pudo hacer nada por la persona que en ese momento resultó severamente herida.

"Nosotros jugábamos futbol en los campos playeros y ahí hubo un atropellamiento donde un joven resultó lesionado, salió volando de su moto yo no lo pude ayudar aunque cayó junto a mis pies fueron otros compañeros que lo tuvieron que ayudar.

Fue de ahí que yo dije quiero entrar a la Cruz Roja, para ayudar a las personas fui al edifico a preguntar que necesitaba para ingresar y desde ese día hemos estado aquí en servicio de todo tipo", indicó.

Desde sus inicios, hasta el día de hoy que permanece activo, ha presenciado de todo tipo de accidentes en los que muchas desafortunadamente en algunas ocasiones han visto morir a los pacientes tras resultar gravemente lesionados.

Asimismo recuerda que hace más de 25 años, paramédicos de la Cruz Roja acudían a accidentes carreteros rumbo a los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, al ser Coatzacoalcos la única delegación en esos tiempos con ambulancia.

"Era viajar hasta tres horas para acudir a brindarle el servicio a los accidentados, recuerdo que una vez auxiliamos a un grupo de rock y los tuvimos que traer a Coatzacoalcos porque era la ciudad más cercana donde había hospital civil", señaló.

Es un compromiso

La labor humanitaria en el servicio en caso de algún accidente, implica desde el compromiso de cada elemento así como los materiales e instrumentos de auxilio con los que se equipa una ambulancia para poder brindar la atención médica de calidad a las personas.

"Esta profesión me ha dado la oportunidad de poder trabajar en otros lugares como Sonora y Dos Bocas, en la industria por decir algunos y siempre tenemos algo nuevo por aprender tenemos que estar certificándonos y aprendiendo algo en cada curso", señaló.

Y si bien muchas veces se ausentan de los festejos familiares y fechas importantes de estar con sus seres queridos, por permanecer de guardia en la institución es por prestar el auxilio en el momento que sean requeridos.

Rubén Rodríguez Robles, tiene cuatro hijos, (dos hombres y dos mujeres), siendo los varones los que han seguido sus pasos Alejandro y Giovanni, se han desenvuelto en ser voluntarios de servicio.

La mayor satisfacción

También dijo que muchas veces la gente que auxilian regresa después de los incidentes y les agradecen la ayuda, situación que les deja una gran satisfacción que no se paga con nada ya que su único compromiso es salvar vidas.

"Yo voy a seguir aquí siendo voluntario en la Cruz Roja, espero por muchos años o el tiempo que Dios me lo permita es algo que me gusta y no lo voy a dejar de hacer", recalcó.