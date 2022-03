rotan_a_empleados_del_sector_operativo_de_nanchital

Diario del Istmo efectuó la entrevista a Manuel de Jesús Toledo Vera, Secretario del interior y acuerdos, la sección número 11 respecto al tema dijo, "La reasignación del personal del sector operativo porque se tiene previsto reubicar el CENDI, por el momento no sea concretado nada, mientras no se evalué por parte de los peritos si consideran factibles las instalaciones o no, no se llevara a cabo el cambio".

Agregando, el pequeño grupo que pertenece al corporativo fue removido dentro de los departamentos del gremio petrolero, no fueron enviados a otro organismo, los compañeros seguirán laborando con normalidad.

De acuerdo a lo externado por el entrevistado deben de tener la certeza que las instalaciones donde se pretende enviar al personal encargado del CENDI, este en óptimas.