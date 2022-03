Roban número de celular del diputado Cazarin

"Amigas y amigos, quiero informarles que mi número de uso particular que he ocupado durante muchos años lamentablemente ha sido hackeado: 921 135 9662.

Hasta el momento desconozco el origen, y se encuentra personal especializado trabajando en la recuperación mis cuentas de redes sociales que se encuentran en el dispositivo.

Una enorme disculpa por inconvenientes que puedan surgir en este proceso, les pido hacer caso omiso o tener cuidado con mensajes, llamadas o comentarios ofensivos en los que pretendan dañar mi integridad, quienes me conocen saben que siempre me he conducido con el esfuerzo y el trabajo, jamás con la grilla.

Agradezco, el apoyo y la comprensión".

El anuncio se realiza en medio de advertencias que usando nombres de diputados y funcionarios del legislativo Veracruzano, se solicita dinero y recursos que van a una cuenta desconocida. Por lo que han aclarado que se trata de un engaño.