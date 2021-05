Rinde resultados aplicación de vacuna en Coatzacoalcos: Canaco

"Es favorable por la semaforización verde y amarillo en la mayoría de los municipios del estado, esto sería una clara muestra de una reactivación económica hasta donde cabe por cuestiones de pandemia, aún así seguimos sufriendo la falta de inversión en la zona, entonces sí vemos un repunte, también consideramos que no hay que confiarse del todo, aunque los índices pudieran bajar, hay que seguir con ciertos protocolos todavía, por lo menos el uso de cubrebocas", señaló vía telefónica Carvallo Brañas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio ( Canaco ) local, Armando Carvallo Brañas, reconoció que la vacunación contra el Covid-19 a adultos mayores, maestros, médicos, así como la aplicación del semáforo epidemiológico, rindieron resultados en un ligero repunte económico, especialmente en Día de las Madres, pues a comparación del año pasado, en éste ya no se limitó la movilidad.

Es preciso señalar que Coatzacoalcos tiene, hasta el momento, dos semáforos amarillos consecutivos, siendo el vigente el que comenzó este lunes y finalizará el próximo 23 de mayo, por lo que todos los servicios se encuentran al 75% con ciertas medidas de aforo, incluso, de haber eventos masivos o actividades de entretenimiento serían del 50%.

"No hay que exceder los límites permitidos de audiencias, sobre todo en restaurantes, que no hay aglomeraciones, yo creo que todo lo que ha ayudado es la vacunación...creo que todo esto favorece, se ve reflejado un poquito en los índices de contagio, pero no hay que confiarse... (El repunte) es muy puntual en restaurantes, lo notamos desde ayer (domingo), la venta de flores y algunas tiendas de regalos", destacó el presidente de la Canaco.

Tanto los negocios de flores, restaurantes, pastelerías y de obsequios pudieron abrir habitualmente, sin que se tuviera la restricción con vallas en algunas calles de la colonia Centro, tal como ocurrió el año pasado.

