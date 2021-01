Se nos dijo, se nos advirtió y literal… ¡Nos valió!, por decirlo de la manera más ‘ligth’ posible, lo clamó la Federación, nos exhortó la Secretaría de Salud de Veracruz y nos lo dijo el colectivo ‘Todos Unidos X Coatza’, que reunirse en casas, que ir a posadas o celebraciones incrementaría los contagios y muertes por Covid-19… Este jueves el conteo estatal fue de 2 mil 655, que a pesar de no movernos del quinto lugar ya tiene saturados en su capacidad a dos hospitales de Coatzacoalcos.

Lo expuesto líneas arriba son los retrocesos que como sociedad enfrentamos en la vigente pandemia de Coronavirus, que no sólo recobró fuerza a nivel internacional, sino que se reactivó en Coatzacoalcos dejan en evidencia un rebrote, pues del 9 de diciembre de 2020 al 13 de enero de 2021 hay 264 contagios nuevos.

¡Caramba! ¿Acaso no les duele ni les da miedo saber los nombres de conocidos que ya fallecieron por algo que consideraron inofensivo? A mí sí y mucho, me aterra pensar que a pesar de que muchos nos cuidamos, podemos contagiarnos por alguien que no tuvo la mínima preocupación de cuidarse.

Hoy Coatzacoalcos vuelve a enfrentar lo que vivió entre mayo y julio, los meses considerados más contagiosos y mortíferos de la pandemia de Covid-19 no sólo en el país, sino en el estado y en nuestra ciudad.

Ese periodo saturó a los hospitales, era común leer que un doctor, doctora, enfermero, enfermera o alguien de un hospital había perdido la vida por el Coronavirus, solo por cumplir con su labor, y ¿por qué no decirlo? Porque en ese entonces no recibían insumos suficientes.

Ahora diciembre de 2020 y enero de 2021 son sin duda ese nuevo periodo de rebrote en Coatzacoalcos, y no lo digo por ser alarmista, pues la propia Federación en el Sistema de Información de la RED de Infecciones Respiratorias Agudas tiene al Hospital General de Zona 36 del IMSS y a la Clínica-Hospital del ISSSTE con sus camas generales ocupadas al 100%; es decir, sólo nos quedan dos hospitales en riesgo de saturarse si no ponemos de nuestra parte.

Tenemos la solución en las manos: ¡CUIDARNOS! Que no nos cuesta nada, y no está demás vitaminarse, pues en algún momento podremos contagiarnos, pero de unos buenos hábitos alimenticios y de ejercicio en casa dependerá que el Covid-19 no sea tan agresivo.

No nos confiemos de la vacuna, pues el plan de vacunación es por etapas y no sabremos si todos podremos llegar con vida a las fechas de no extremar precauciones.

¡Cuídate y Cuidémonos!

