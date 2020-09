Retroceso en semaforización Covid, por terquedad de la población: CGJ

El no comprender, resistirse o desacatar las disposiciones de la Nueva Normalidad, es lo que provocó el retroceso en la semaforización en los municipios que pasaron de naranja a rojo, como Coatzacoalcos, recalcó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señalando que es el puerto de Veracruz el que sigue sin apegarse a los decretos.

"Hay municipios que ya están pasando de su cúspide al descenso, ¿quiénes lo están manejando muy bien? Por ejemplo, la sociedad de Coatzacoalcos, ya Coatzacoalcos aprendió bastante bien... tuvieron su cúspide, empezaron a descender, no se supo comprender ese descenso cómo mantenerlo, salieron otra vez todos a sus actividades y se volvió a disparar, ahora vuelve a descender, entonces ahora sí como que la gente entendió... el descenso ya se hizo consistente", señaló el gobernador la noche de este miércoles en el programa ´A 8 Columnas´ de Radio Televisión de Veracruz (RTV).

Y es que durante los dos primeros días de septiembre Coatzacoalcos bajó al tercer municipio con más contagios por Coronavirus con mil 787 positivos acumulados, mientras que Xalapa llegó a mil 806 y Veracruz Puerto sigue en el primer lugar con 6 mil 534 habitantes, de los cuales 855 murieron.

"Coatzacoalcos pasó a naranja, ahí se entendió lo que se tenía que hacer. En Poza Rica hubo unos sectores que no lo entendieron, e incluso hasta protestaron... Si ahorita no lo restringimos no vamos a parar, esto va a ser un ir y venir de rojo a naranja que nunca va a permitir abrir otras actividades que se están esperando y creo que ese es lo que debemos saber transmitir a las personas... Veracruz Puerto está en rojo...

Veracruz no se apega a estos resultaron, la población tiene que estar consciente de se están poniendo en riesgo", expresó García Jiménez.

Cuitláhuac García indicó que de reabrirse otros negocios que no son actividades esenciales se provocaría un aumento desmesurado en contagios por Coronavirus, así como la saturación en hospitales si los ciudadanos y los ayuntamientos no ponen de su parte.