Retiran arte urbano en Allende para pintar 'lo mismo, pero más barato'

Cabe destacar que fue el pasado mes de abril cuando Jairo Javier Azcona Torres mejor conocido como "Radick" y Abel Salina Pérez "Ocho" dedicaron aproximadamente tres días para pintar esta zona que por años se mantuvo en el abandono, y con ayuda de amigos y conocidos recolectaron pinturas para darle color, plasmando el nombre de Villa Allende en un fondo negro con letras en tonos verdes y los característicos atardeceres que se aprecian en esta zona.

Actualmente se observa más del 70% de avance en el nuevo mural con el mismo fondo negro y letras de colores.

Estas fueron algunas de las opiniones que compartieron usuarios de la red social de Facebook.

"Lamentablemente no se apoya al talento local y su trabajo realizado fue borrado pfff", " Pues ojalá a ellos si les paguen carnal por qué la asoleada está perra carnal jajaja y ojalá quede chingón para que luzca más la villa", "La culpa no es de quien tapó nuestro trabajo si no de quien mando hacerlo porque mientras nosotros no tomábamos la iniciativa nadie lo hacía, y ya que esta pintadito y todo ya se les ocurre pero pues chido".