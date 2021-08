restringen_medidas_preventivas_en_chinameca

En el sector comercio, pusieron en marcha la campaña "Si no traes cubre bocas no te vendo, si no traes cubre bocas no te compro", el uso obligatorio del cubre bocas entre personal que vende comida preparada, pero también de venta de carne cruda como pollo, pescado, de res o cerdo, además del lavado constante de manos o en su defecto la aplicación de gel antibacterial.

El área de comercio en estos días verá reducido sus horarios de funcionamiento, tal es el caso de los bares y cantinas que deberán cerrar hasta las 21:00 horas y con venta de solo para llevar, mientras que los depósitos, tiendas de conveniencia y demás de este giro, sólo hasta las 18:00 horas; en el caso de fondas, restaurantes y loncheras la recomendación es la venta para llevar o en su defecto, si dan la atención deberán reducir la cantidad de mesas y sillas.

En el caso de las barberías o salones de belleza reducirán su horario de atención (20:00 horas la máxima), además de que se pide no realizar reuniones en la vía pública y se exhorta al cierre de salones para fiestas privadas o públicas.

Otra de las medidas preventivas es que en caso de fallecimiento de algún familiar, este deberá ser sepultado de forma pronta y expedita, sin importar las causas de la muerte, evitando con ello los velorios pues estos se han constituido como puntos de contagio.