responder_solicitudes_en_plazos,_recomienda_el_ivai_a_municipios

"Apenas entren deberán actualizar sus obligaciones de transparencia, es decir, publicar su información relativa a remuneraciones, directorio, contratos, programas, indicadores, además de entregar informes semestrales y anuales", expresó Rodríguez Lagunes a los 44 alcaldes electos de la zona sur.

La comisionada presidenta del IVAI pidió ver la transparencia municipal no como una obligación constitucional, sino como un eje rector de cada una de las administraciones municipales, como una herramienta de rendición de cuentas para recuperar la confianza ciudadana no sólo de quienes votaron por estos funcionarios, sino por quienes no dieron su voto a favor.

El IVAI se comprometió a dotar de herramientas a los nuevos funcionarios, pues a más tardar el 30 de enero de 2022 tendrán como plazo para actualizar sus portales de transparencia, así como haber nombrado a su titular de este órgano municipal y los integrantes de un consejo.

En el tema de las solicitudes de información, Naldy Rodríguez indicó que el plazo de ley para responder es de 10 días hábiles con posibilidad a una prórroga del mismo plazo, sin embargo, no todas las unidades de transparencia de los municipios responden y es así como se generan los recursos de revisión que pudieron evitarse tras contestar a tiempo, para lo cual el Pleno del IVAI debe sesionar para obligar a los ayuntamientos a cumplir esta responsabilidad.

"No todos están cumpliendo con estas obligaciones... aquí la recomendación es que no sea cuando llegue un recurso de revisión (la contestación de los municipios), nosotros como órgano garante colegiado atendemos cuando lo pide la ciudadanía, antes de eso no intervenimos, ustedes son el primer contacto con los ciudadanos... con nosotros llegan cuando emiten una queja", puntualizó la Comisionada Presidenta del IVAI.