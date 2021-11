Respaldo total y absoluto a la Reforma Eléctrica asume Amado Cruz, Alcalde electo

El fururo alcalde Amado Cruz mostró todo su respaldo a la iniciativa que impulsa la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, para garantizar el desarrollo y suministro de luz al país.

"El sector eléctrico es un área estratégica para el país y que requiere una entidad pública fuerte que mantenga el suministro, que mantenga los precios a los usuarios finales", explicó el legislador local.

"No podemos dejar en manos del mercado el bienestar y la seguridad energética de millones de mexicanos. Por eso a mí me parece que la plática que sostuvimos con la Secretaria de Energía, fue una plática que dejó muy claras las cosas, los temas financieros. El país no puede ceder en soberanía con sus grandes temas estructurales que conducen a la nación", agregó.

Cruz Malpica opinó que dicha Reforma al sector vendrá a beneficiar a la mayoría de los mexicanos y alentará las inversiones, en búsqueda de energías limpias para el país.

"La Reforma Eléctrica nos va a beneficiar a todos pero particularmente a las futuras generaciones", insistió.

Se fortalecerá a una empresa pública como es la CFE para que disponga de recursos propios para proyectos que ligados al desarrollo del sureste del país como es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dijo.

A dicha reunión que encabezó la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, asistió el presidente municipal electo de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica; la alcaldesa electa de Minatitlán, Carmen Medel Palma así como de Nanchital, Esmeralda Mora, el alcalde electo de Ixhuatlán del Sureste, Fabián Hernández; edil electo de Agua Dulce, Noé Castillo Olvera; al igual que los diputados locales electos Sergio Guzmán Ricardez, Eusebia Cortés Pérez y el presidente de la JUCOPO de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, así como el alcalde actual de este municipio, Víctor Manuel Carranza Rosaldo.