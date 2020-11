Rescatan a mujer y sus hijos en Allende, su casa se va al agua

Durante la noche de este jueves Dalia del Carmen y sus tres pequeños, ubicados en la colonia El Olvido en Villa Allende fueron auxiliados por personal de Protección Civil para llevarlos a un refugio temporal luego de que su vivienda quedara completamente inundada.

La intensa lluvia que no cesaba originada por el frente frío número 13 provocó que el agua ingresara de manera inmediata su hogar a una altura de aproximadamente metro y medio generando que todas sus pertenencias quedarán a flote.

"Mi casa quedó ahora sí que inundada a la altura de la cama, el nivel del agua seguía subiendo. Yo tengo tres niños y decidimos venirnos aquí porque el agua se seguía metiendo a pesar de que pusimos costales y tenía miedo de que mi niño se me fueran a caer de la cama", relató.

Aún con la preocupación de perder las pocas pertenencias que con años de sacrificio logró adquirir en esta ocasión la preocupación por salvaguardar la integridad de sus tres pequeños fue prioridad para la ama de casa quien actualmente se encuentra en las instalaciones de Protección Civil en espera de apoyo de las autoridades así como de la ciudadanía altruista.

"Mis niños tienen 4 el otro 3 y el otro un año y tres meses. Yo les pediría que si me apoyan no sé cómo se encuentra en mi casa lo que podemos rescatar no sabemos si se llegó a mojar porque el agua seguía subiendo nosotros nos dedicamos a ser empleados y sólo esperamos que las autoridades nos brinden el apoyo", finalizó.

Es preciso mencionar que en estas mismas condiciones se encuentran otras ocho personas más que también fueron desalojadas de sus hogares para ponerlos a salvo igual provenientes de Villa Allende.

Las lluvias acumuladas de 150 milímetros que trajo el frente frío 13, afectó cerca de 5 mil viviendas de casi una decena de colonias en Coatzacoalcos y Villa Allende, confirmó el director de Protección Civil, David Esponda Cruz.

La estación de Bomberos fue habilitada como refugio temporal, albergando a 11 personas, siete menores y cuatro adultos debido a que su hogar quedó bajo el agua.

Durante la madrugada personal de socorros de la Cruz Roja y Protección Civil, auxiliaron a conductores de vehículos que quedaron varados por las inundaciones, como en el cruce de la avenida Quevedo y Carranza en el centro de la ciudad.