reportan_nulo_rechazo_a_vacuna_cansino_en_el_sur_de_veracruz

Aunque muchos dudan de la efectividad de la vacuna CanSino contra el covid-19, hasta el momento la población rezagada no ha rechazado ponerse esta unidosis durante las jornadas extraordinarias, afirmó el coordinador de Programas Sociales en el sur de Veracruz Juan Carlos Atzin Calderon.



"Quiero compartirles que en Minatitlán esperábamos entre 500 y 800 personas y vacunamos mas de mil con la unidocis de CanSino, entonces nos fue bien, no se deslumbra un escenario catastrófico y menos de no aceptación, si hay personas que dicen, a mi no me gusta esta vacuna, pero hay quienes han antepuesto el tema de salud sobre cualquier otra situación", comentó.



Y es qué hay quienes afirman que por estar vacunados con CanSino han tenido complicaciones para viajar al extranjero, además de que es considerada como una de las menos eficaces para la prevención de todas las infecciones sintomáticas del coronavirus.



"Las embajadas están haciendo lo propio y ya es un tema de política internacional, Secretaría de Relaciones Exteriores y los acuerdos bilaterales en el caso de los Estados Unidos y Canadá, es un trámite que todos tienen que hacer", explicó.



Pero de acuerdo con la Secretaría de Salud, los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de Fase III de esta vacuna, mostraron que tiene una eficacia general del 68.83 por ciento contra el Covid-19 y un 65.28 por ciento 28 días después de su aplicación.



Asimismo, expuso que hasta el momento la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no ha aprobado que se aplique una segunda dosis de la vacuna CanSino, por lo que están en espera de que lo autorice.



El entrevistado pidió a la población aprovechar las jornadas extraordinarias, en donde se aplicarán segundas dosis de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca para quienes no han completado su estima y Cansino a los que no se ha vacunado.



Este martes se realizará de 9:00 a 18:00 horas en el Parque Deportivo la Alameda de Coatzacoalcos la jornada de vacunación para la población rezagada.