Reporta Tania Cruz, falsa publicidad pintada por la ciudad

La candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el Distrito XI, Tania Cruz Santos, ya reportó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las pintas con su rostro en bardas de la ciudad, algunas en las que se colocan frases que denuestan su persona.

"Me deslindo categóricamente de los actos de vandalismo realizados en diferentes zonas de Coatzacoalcos, Veracruz, en los que ocupan indebidamente y sin ningún tipo de permiso consentimiento la imagen de una servidora", se lee en un oficio firmado por Cruz Santos el pasado 19 de marzo.

Dichas imágenes están distribuidas en diversa zonas de la ciudad, muy similares a las que la candidata sí utilizó en 2018 cuando contendió por primera ocasión por Morena.

"Los grafitis mostrados en los documentos adjuntos no forman parte de las actividades que realizo como legisladora federal ni como aspirante a la elección consecutiva por este distrito y considero que estos actos buscan desprestigiar la imagen de una servidora en el proceso electoral 2021", especificó la aspirante a la diputación.

Cruz Santos dijo desconocer los motivos por los cuales se colocaron insultos en estas imágenes alusivas a ella, por lo que nuevamente llamó al respeto.

"El llamado es al respeto, mi imagen no la hemos utilizado de manera inadecuada, no puedo señalar a nadie porque no sabemos quién pueda ser, yo no pinté eso, fuimos muy respetuosos, arrancamos la campaña a las 00:00 del día 4 de abril y no hicimos precampaña", puntualizó.