Renuncia Martínez Escudero a la candidatura del PT; teme detención

Por motivos de inseguridad en el estado, pese a no encontrarse en Coatzacoalcos, y por linchamiento mediático y público, Pedro Martínez Escudero, presentó su ratificación de renuncia a la Candidatura del Partido del Trabajo (PT) por la Diputación Federal del Distrito XI, dejando entrever el temor a ser detenido por las autoridades judiciales.

"A toda la ciudadanía del sur de Veracruz les digo: El día de hoy he tomado la determinación de renunciar a a la candidatura a la Diputación Federal que tan amablemente nos otorgó el Partido del Trabajo, los motivos son muy claros: la inseguridad que persiste en el estado de Veracruz y me atrevo a decir, en todo nuestro México.

"Si hubiera pedido al INE que me otorgara seguridad en esta competencia, probablemente me hubiera otorgado seguridad sobre los grupos delictivos, pero no me garantizaba la protección ante las ineptas, corruptas o ignorantes autoridades de Coatzacoalcos", expresó en un video subido a su cuenta de Facebook.

Pedro Martínez Escudero es el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Financiera del Sur (Cofisur), misma que tiene denuncias colectivas por defraudación a más de 23 mil personas en el sur de Veracruz y otros estados que perdieron sus ahorros hace 10 años, tiempo en el que el ahora excandidato está fuera de Coatzacoalcos.

"Seguiré defendiendo a Cofisur como lo he hecho desde hace 10 años, pero desde el panteón o desde la cárcel ya no lo podré seguir haciendo, ése es el motivo principal de mi renuncia, espero poderles servir más adelante", detalló en el video.

Por su parte, en el acta circunstanciada que él mismo subió a su cuenta de Facebook y que aparece firmada por la supervisora de Registro de Actores Políticos del INE, Laura Isela Martínez Arenas, el otrora candidato del PT expone que otro de los motivos es el inmediato linchamiento político y mediático hacia su persona por parte de un ahorrador y algunos periodistas, violando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, pese a que presentó amparos concedidos a su favor.