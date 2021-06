relajan_medidas_sanitarias_en_establecimientos_de_agua_dulce

Imagen del Golfo recorrió el mercado campesino junto a la ama de casa María Victoria García, quien hace un par de semanas perdió a un familiar por causa del Covid-19 en la ciudad de Minatitlán en donde fue internada, "regreso a comprar y veo que les vale cacahuate la salud a estas personas, no traen cubrebocas, ni se lavan las manos, y todavía uno les dice que se pongan y se enojan, ¿qué pasa?, donde está el gobierno para que los multe o les llame la atención, da coraje, como a ellos a lo mejor no se les ha muerto un familiar o que se fueran al hueco ellos también", señala enojada la ciudadana.

En Agua Dulce como en el estado se ha anunciado una posible tercera ola de contagios de Covid-19, de igual forma está comprobado que en esta etapa de elecciones subieron los contagios y la muerte que tuvieron que regresar los semáforos hasta naranja en algunos municipios del sur; "yo les digo a los ciudadanos que, si ven a un vendedor sin cubrebocas que no le compren sus productos, ultimadamente no se cuidan, nosotros no le compramos", dijo Victoria García.

"LA SALUD ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO

En entrevista vía telefónica con la directora de salud de ayuntamiento de Agua Dulce Maribel Arévalo, señaló que en efecto los locatarios así como algunos ciudadanos luego de ser vacunados, bajaron la guardia, "como tal no existen multas, hemos recomendado que sigan usando el cubrebocas su gel antibacterial, pero nos damos la vuelta y se los quitan, hay que decirlo, al final la salud es responsabilidad de uno mismo", dijo.

Señaló que en los próximos días se entrevistará con el director de mercados para realizar una vez más los recorridos de salud que se efectuaban, "al principio de la pandemia nos decían los locatarios que no les regalábamos nada, se les llevaron cubrebocas, gel antibacterial, se les puso vigilancia en las entradas, y aun así, se han relajado en las medidas sanitarias", dijo la funcionaria.

En Agua Dulce, a pesar de que los números pueden ser engañosos, los contagios siguen dándose así como las muertes por Covid-19, la mayoría de las personas que mueren están internadas en nosocomios como Minatitlán en donde la cifra de fallecidos se queda allá y solo las cenizas de los muertos llegan a este municipio.

