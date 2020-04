Reinstalan a petroleros ; prioridad activarles servicio médico

Tras 32 días de plantón, los 15 trabajadores despedidos injustificadamente de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Coatzacoalcos, deberán esperar 11 días para una propuesta de reinstalación, confirmó la diputada federal Tania Cruz Santos, quién añadió que el compromiso inmediato es el de reactivar el servicio médico para todos.

En rueda de prensa este viernes, la legisladora añadió que esto se logró gracias a la colaboración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; directivos de Pemex, la colaboración de ella y la exposición de la situación hecha por el periodista de Imagen del Golfo, Heder López Cabrera en la conferencia matutina del martes.

Cruz Santos explicó que la demora del tiempo es por los tiempos de contingencia del Coronavirus, ya que la mayoría de personal de Pemex que debe resolver la reinstalación no está en oficinas.

Por su parte el secretario de Actas y Acuerdos de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), Didier Marquina Cárdenas, señaló que no hay una voluntad clara de Pemex por remediar la situación, pues no se les permitió ingresar a una videoconferencia como representación sindical y que no existe un claro acuerdo de reinstalar a sus compañeros en los mismos puestos y niveles.