Registro Civil de Coatzacoalcos refuerza inspección de asentamientos

Con la finalidad de evitar el tráfico de infantes, el Registro Civil de Coatzacoalcos reforzó la supervisión de documentos para asentar a un menor de edad.



Y es que han detectado que algunos padres de familia llegan a registrar a sus hijos con el certificado de nacimiento poco legible y con el sello de la institución médica manchado, por lo que tienen que corroborar la información.



"Tenemos que revisar qué efectivamente la documentación coincida con los datos, por ejemplo traen un certificado de nacimiento que no es legible, que tiene alteración o el sello de la institución médica donde nació no trae el sello o está borroso, entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a hacer una inspección bastante minuciosa para que no nos sorprendan", explicó Fabiani Cueto Salinas Oficial del Registro Civil.



Aunque hasta el momento no se han presentado casos, indicó que por instrucción de la Secretaría de Gobierno han tenido que implementar estas medidas para no ser "sorprendidos", por personas que quieras incurrir en este acto ilícito.



"Luego se da el caso de niños que ya son registrados a los tres años, cuartos o cinco años, ahí es donde tenemos que solicitar las constancias de inexistencia en otros registro civil, porque nos han presentado niños que vienen del norte a quererse registrar en Coatzacoalcos", mencionó.



Cueto Salinas apuntó que a la fecha han sido registrados un total de 505 niños, en enero fueron 128, en febrero 327 y en esta semana de marzo 50.