registran_leve_sismo_de_4.2_en_las_choapas_

Un temblor de magnitud 4.2 en la escala, se registró en este municipio la noche de este domingo al filo de las 22:58 horas, en donde algunos ciudadanos señalaron que lo percibieron de manera muy leve, incluso hubo otros que no se dieron cuenta, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) si lo registro en su página oficial.

Los datos recabados con la dirección de Protección Civil (PC) de esta ciudad, señalan que el movimiento telúrico fue a 44 kilómetros al suroeste de esta cabecera municipal, a una profundidad de 185 kilómetro por lo que fue casi imperceptible, para la mayoría de los choapenses, por lo que no hubo reportes de afectaciones.

En las últimas semanas se han registrado varios temblores en la zona que no han pasado de los 4.5 en la escala, por lo que no son de consecuencias, por tal motivo la dirección de PC no ha emitido ninguna alerta, los sismos más frecuentes se han dado en el lado del estado de Chiapas.

