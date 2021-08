Refuerza medidas de prevención ante tercera ola por Covid-19 en Cosoleacaque

Señaló algunas medidas, el horario de labores de las oficinas del Ayuntamiento se redujo, y será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el departamento de Catastro suspendió labores temporalmente.

Añadió en la entrevista, los mercados Rafael Hernández Ochoa y Fernando López Arias, de la colonia Gustavo Díaz Ordaz; también se mantendrán laborando en un horario reducido que será hasta las 3 de la tarde, los giros comerciales deberán regularse el aforo de personas y tendrán que contar y aplicar todas las medidas sanitarias correspondientes, dijo la autoridad.

SE SUSPENDE

Las fiestas patronales y eventos populares o masivos quedan suspendidos por el momento, y el parque y canchas deportivas permanecerán cerrados.

Además se continuarán los trabajos de sanitización por parte del personal del Ayuntamiento en todos los espacios públicos para mayor seguridad de la ciudadanía.

"Pedimos a la población no salir de casa si no es necesario y no bajar la guardia ante esta nueva ola de contagios, así como continuar con todas las medidas de higiene necesarias para evitar la propagación del virus", dijo Vázquez Parissi.