Reforma al Código Civil persigue la equidad en Veracruz: Mónica Robles

La diputada local Mónica Robles afirmó que los encuentros por la Igualdad y la no discriminación no tiene como objetivo modificar el código penal, ni despenalizar el aborto o legalizar adopciones para personas del mismo sexo.

Al encabezar este lunes el foro en la sala de Cabildo de Coatzacoalcos, la legisladora local añadió que la finalidad es dar a conocer que es necesario modificar el código civil a fin de generar condiciones de equidad.

Dicha reforma hace un reconocimiento de los derechos civiles como derechos humanos, ya que el Código Civil data de 1932.

En un acto irracional, un grupo de más de 50 personas irrumpió la ponencia de la diputada Mónica Robles sin permitirle expresar el objetivo del foro.

La Diputada Local Mónica Robles Barajas lamenta lo sucedido en la celebración de quinto Encuentro por la igualdad y la no Discriminación, Hacia un Código Civil Incluyente que se efectuaría en la ciudad de Coatzacoalcos hoy lunes y que tuvo que ser cancelado, debido a las protestas de grupos religiosos que mostraron la poca la tolerancia, la manera en que se manipula a muchas personas.

La presidenta de la Comisión de Justicia y puntos Constitucionales señaló que en las redes se ve claramente la organización de estas protestas, y dijo que no son manifestaciones espontáneas, ya que se ve la agresividad de algunas de las personas y sus amenazas, lo que denota que traían una consigna muy clara.

Asimismo, dijo que esta ciudad merece y desea recuperar la paz, todos queremos vivir seguros, empezando por la seguridad de las familias, pero señaló que esta iniciativa abona a la cultura de paz que permitirá a todas las familias vivir con más tranquilidad y al respecto señaló que es posible observar que los manifestantes desconocen el contenido de la reforma y los beneficios que trae.

En las expresiones de quienes protestan se demostró justo contrario a los valores de respeto y los principios de amar al prójimo sin juzgar que promueve la iglesia, mostrando incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen y además violentan el derecho que tenían muchas otras personas de la ciudadanía de Coatzacoalcos de conocer realmente el contenido de la reforma.

Robles Barajas señaló que en todo momento ha manifestado la disposición de escuchar, de dialogar, pero lo que se muestra por parte de estos grupos es intolerancia, intransigencia y violencia, quienes por su cerrazón desconocen que esta iniciativa significa un avance particularmente para las mujeres veracruzanas, para los niños y niñas, para los hombres y para todas las familias y para toda la comunidad de la diversidad sexual que tienen años buscando que se les reconozca en plenitud de sus derechos humanos y que con estas manifestaciones fueron agredidos.

Respecto de los Encuentros programados para los días siguientes, "vamos a seguir, no podemos ante esto quitarle el derecho a la gente de conocer la reforma, es un ejercicio inédito, que no estamos obligados a hacer sin embargo yo consideré que era oportuno que la ciudadanía pudiera conocer de qué se trata, porque no se conoce".

Lamento la ausencia del alcalde Víctor Carranza, quién había confirmado desde el sábado y hoy no estaba y ni siquiera una persona de las de las autoridades máximas del ayuntamiento estaría en su representación, lo cual habla mal de un municipio que tendría que trabajar para todas las personas, sin distinciones de grupos, sin distinciones de credos religioso.