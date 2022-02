reemplacamiento_satura_oficinas_de_hacienda_en_coatzacoalcos

De 50 a 60 personas acuden de manera diaria a las Oficinas de Hacienda del Estado en Coatzacoalcos para efectuar el canje de sus placas, como parte del programa de reemplacamiento vehicular que arrancó el pasado 3 de enero en el estado de Veracruz.



Tan solo en la ciudad existen un total de 110 mil vehículos, de los cuales más de 2 mil han acudido a renovar su lámina basado a las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que exista un control de seguridad de las unidades.



"Acabamos de iniciar un programa de reemplacamiento o reordenamiento vehicular, en el 2019 iniciamos una primera face, la intención es eliminar todas las láminas que sean del 2011 para atrás, para ser más concreta es eliminar todas las láminas que sean de las administraciones de Duarte, Fidel Herrera y anteriores porque ya están obsoletas de acuerdo a la norma de la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes", informó el personal de la dependencia.



De acuerdo a los datos aportados por el personal de las Oficinas de Hacienda del Estado, el conductor que esté al día con el pago de su derecho vehicular, el canje de la placa le sale gratuita, de lo contrario deberá pagar los adeudos que presenta desde el 2017.



"Si tú estás al día con el pago de tu derecho vehicular te sale gratuita a la placa, no tienes que pagar nada, pagas tu derecho vehicular, vienes a las oficinas y haces el canje de tus placas, en caso que no estes al día en tus pagos hay programa de condonación, si debes tenencia del 2017 a la fecha te condonan tenencia, multas, recargos, si vas a hacer cambio de propietario, si traes tu vehículo de otro estado no te condonan las tenencias, pero no te las cobran, si después tu quieres tener un recibo de tu tenencia, lo tendrás que pagar"



Para cumplir con el pago del derecho vehicular, es necesario que el conductor cumpla con el pago de la tenencia, por lo que deberá acudir a realizar la verificación de su unidad como parte del proceso para que puedan obtener este benéfico.



"Para que este año puedas pagar tu derecho vehicular con la condonación de la tenencia es necesario que hagas tu verificación vehicular, actualmente hay un programa de promoción que te pone al día de tu verificación", explicaron.