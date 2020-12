Recorre PC domo salino en Moloacán; descartan formación de un volcán

Dando seguimiento al surgimiento en un rancho de la localidad Acalapa II, de un domo salino y sus consecuencias al medio ambiente, el alcalde Apolinar Lara de Jesús y Protección Estatal entre ellos un geólogo, así como PC Regional y Municipal, recorrieron el lugar para implementar acciones.

Personal de PC estatal afirmó que no se trata de un volcán, explicando que se trata de un domo salino, por lo que no debe existir alarma más aya de implementar acciones para que no se exponga la salud de las personas.

Explicaron que es importante se tome en cuenta el no consumir el agua que está resultando contaminada por el material salino que esta expulsando del interior de la tierra.

Con esto señaló que el sector ganadero no permita que sus animales consuman del agua de los arroyos como el conocido "sonso".

Con el antecedente de lo ocurrido en 2014 año en el que se presentaron 3 domos, consideran que este también tiene un tiempo definido de vida, lo cual podría tratarse de algunas semanas o meses.

Indicaron que es importante que este hecho no sea visto como una atracción debido al riesgo que implica, ya que no se conoce cual es el

diámetro que se encuentra socavado.

Indicaron que realizarán el dictamen pertinente, a la espera de otras piso le acciones, para conocer la evolución del fenómeno natural.

El presidente municipal Lara de Jesús dio a conocer que están haciendo todo lo necesario para conocer el impacto ambiental que pueda dejar el domo salino.

Agregó que si bien es cierto el efecto dañino a la flora y fauna por el alto contenido salino, la población debe estar tranquila ya que no se trata de un volcán.