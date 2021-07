Reconoce Alor alza en casos de covid entre jóvenes de Veracruz

"La curva epidemiológica no es de momento así de foco rojísimo, pero sí nos preocupa", son las palabras con las que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, reveló que los contagios de Covid-19 incrementan significativamente en la población joven, en la que observan un relajamiento de medidas sanitarias.

"No tanto como incrementado, sino que se está detectando que este grupo etario se está infectando porque los demás están vacunados y ellos si no se cuidan, bueno, por supuesto que van a formar parte de los datos estadísticos de contagios... por eso andamos en todo el estado llevándole el mensaje a los jóvenes que se cuiden, que no aflojen las medidas de prevención", expresó el secretario de Salud a su visita por Coatzacoalcos.