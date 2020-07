Reclaman abandono de Oluta por falta de agua

Además de turbia, escasa. En Oluta el sistema de distribución de agua que depende del sistema Acayucan de la Comisión del agua del Estado de Veracruz, mantiene a la Villa sin el vital liquido por varios días e incluso semanas, sin que el Gobierno municipal haya algo por remediar la escasez.

Hasta el momento la administración de Maria Luisa Prieto Duncan no ha creado o proyectado algún plan para dejar de depender de Platanillo e independizarse de la Comisión del agua del Estado de Veracruz que es quien administra, suministra y cobra el servicio que según los vecinos, es de mala calidad y escasa.

"10 días sin AGUA, es de cada año la falta de vital líquido hay ocasiones que tarda 6 días máximo, pero ahora sí nada, esperando y llueva para captar agua para el baño pero Tlaloc no avienta el agua, ¿qué pasa con la CAEV con la distribución del agua?...toda la semana me comunique a las oficinas y no más nunca me dió tono, ahora con la contingencia que hay que lavarse las manos cada 20 minutos y con qué agua, falta un proyecto de un pozo profundo porque el que hicieron en la escuela Manuel R Gutiérrez en el barrio segundo y al parecer nunca funcionó, un pozo profundo es unas de las peticiones de la Ciudadanía, me ha tocado ir al H. Ayuntamiento a pedir agua y me manda a la CAEV, esperemos y el próximo candidato realice un pozo o qué le den mantenimiento al que está en la escuela, pero que no quede en promesas, haber cuántos días más tardamos sin agua, quédense en casa" afirma la ciudadana Cristina Cázares González, habitante de Villa Oluta que dio a conocer su queja.

Y es que tanto Oluta como Soconusco, aunque son municipios independientes, dependen del sistema de CAEV en Acayucan, donde las quejas por el mal servicio, son constantes.