Recibimos Hospital Materno-Infantil sin equipo: Cuitláhuac García Jiménez

Desde su anuncio hasta su urgente activación ante la pandemia por Covid-19, el Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos estuvo 10 años en abandono pese a haber sido construido en las últimas dos administraciones, siendo en la de Miguel Ángel Yunes Linares cuando se dejó sin equipamiento, reveló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Fue en el programa ´A 8 Columnas´ de Radio Televisión de Veracruz (RTV), en el que el gobernador señaló que otros dos hospitales pasaron situaciones de simulación al inaugurarse sin siquiera tener servicios como luz, drenaje y equipo.

"Yo sí defendería a los trabajadores de salud, porque la mayoría se quedó a atender la salud en tiempos de pandemia... nos dejaron hospitales sin equipo, ¿cómo van a tener las condiciones? El Hospital de Ozuluama que inauguró el anterior gobernador lo volvió a vaciar y lo volvió a dejar así, yo lo visité y está vacío, era un cascarón, y cómo se atrevió a inaugurarlo", reveló García Jiménez.

Del Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos el gobernador externó que lo encontraron sólo terminado de construir, por lo cual Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) emitió varias licitaciones para terminarlo de equipar y abrirlo en meses pasados para adaptarlo como un Hospital Covid-19.

"El Hospital Materno-Infantil estuvo 10 años en abandono, el de Coatzacoalcos, nosotros somos los que le pusimos todos los servicios, lo pusimos al cien, ya está ahí el hospital militar que atendió el covid-19 y el día de ayer (martes) se abrió ahí un CAME, que ya no era necesario, que no cumple la función para lo cual fue diseñado, pero quisimos de todas maneras echarlo a andar ya porque podíamos trasladar pacientes de los otros hospitales covid a ése, y de alguna manera descansar al personal, porque eso era parte del objetivo.

Respecto al Hospital de Tatahuicapan el gobernador precisó que aunque se contrató al personal, las instalaciones no tuvieron servicio de luz y agua potable, pese a que lo inauguró el anterior gobernador.

"(El Hospital de Tatahuicapan) no tenía agua, no tenía ni siquiera la conexión del agua, la conexión de la luz, el día que lo inauguraron metieron una planta por detrás, de energía eléctrica, para dar el gatazo, ya había contratado el personal, eso sí, dejó el personal contratado, ni el drenaje", refirió García Jiménez.