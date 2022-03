Reciben en Minatitlán peticiones para el Presidente

"La atención se dará hasta mañana de 07:00 a 12:00 del día; aquí en tiempo de calor la gente se levanta muy temprano, desde las 05:00 están arriba, y a las 07:00 pueden venir y entregar su documento por si tienen que ir a trabajar", añadió el funcionario.

A las actividades del Presidente sólo tendrán acceso los medios de comunicación y los invitados; son restringidas por la veda electoral y también sanitarias. No se pueden hacer todavía actos masivos, pero principalmente, por el tema de la Revocación de Mandato, que no se vaya a malinterpretar, dicen por ahí no hagas cosas buenas que parezcan malas, y hay que cuidar que la gente exprese su voluntad libremente, añadió.

El Presidente sostendrá una reunión de la Mesa de Seguridad en Minatitlán, ofrecerá después su acostumbrada conferencia de prensa mañanera y posteriormente realizará un recorrido por la refinería Lázaro Cárdenas, la más antigua del país, y supervisará las obras del Corredor Transísmico para llegar hasta Oaxaca, pero por cuestión de la veda electoral no habrá acceso al público, serán actividades privadas.

En otro orden, Huerta informó que comenzarán a vacunarse 98 municipios del 22 de marzo y hasta fin de mes a la población de 18 a 29 años, y, en general a todos los que por rezago necesiten la aplicación de alguna dosis, sólo restarán 55 municipios para concluir una vuelta más en estás jornadas de inmunización en el Estado de Veracruz.

En cuanto a la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años, indicó que la segunda dosis para ellos se aplica en cada municipio, dijo que la dosis de refuerzo se puede aplicar cuatro meses después de la segunda dosis con el biológico Pfizer; "eso ya lo veremos después para ellos, ahorita lo importante es que la vacuna nos ha dado esta posibilidad de reactivar la actividad económica", agregó el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.