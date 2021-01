Reciben en el Gómez Farías a recién nacido que requeriría ventilador artificial

Familia Nanchiteca requirió el ingreso del menor de 24 horas de nacido al Hospital comunitario o en cualquier otra clínica, ya que requerían un ventilador artificial para darle la oportunidad de sobrevivir.

Desesperados y con lágrimas en los ojos, el señor Ramón Gómez acudió ante este medio informativo para solicitar la intervención urgente del hospital comunitario Valentín Gómez Farías para que le permitieran el ingreso del menor de 24 horas de nacido el cual requería de un ventilador artificial para sobrevivir.

"Mi hija Viridiana Gómez solicita el apoyo de la Secretaría de Salud para que le reciban a su recién nacido en el hospital regional quien necesita de un ventilador artificial, al no tener atención médica atendieron el parto a través de la cesárea en la clínica particular (Macedonia), desafortunadamente el tiempo de parto se estaba pasando y mi nieto aspiró líquidos y su propio excremento y está grave"

El afectado mencionó que derivado al estado de salud del bebe, en la clínica no cuentan con ese equipo, por lo que acudieron al Hospital Regional donde no se los quisieron recibir, los preocupados abuelos aseguraron que la urgencia los ha llevado a tocar la puerta de las clínicas como es en el IMSS, Pemex, Issste, y reciben un no por respuesta por no ser derecho habiente,

Después de varias horas de angustia la familia de Viridiana logró conseguir atención médica para el infante en el Hospital Comunitario Valentín Gómez y la oportunidad que recibieran al infante en otras clínicas.