Reciben con júbilo a Tania Cruz Santos en Moloacán

Entre porras, aplausos y gritos de apoyo a ya saben quien, habitantes de Moloacán externaron el respaldo a Tania Cruz Santos como candidata de MORENA a la diputación federal por el distrito 11.

"En la cámara de diputados una servidora ha respaldado el proyecto de nación, nadie puede venir a decirles que en MORENA no les cumplimos, ¡MORENA sí cumple! no tenemos filiales no se dejen engañar, el sur es bastión de MORENA, Moloacán es MORENA, hay partidos que dicen traer fuerza y nos representan, no les crean, MORENA solo hay uno" aseveró la candidata.

En su recorrido por las calles, la maestra escuchó el sentir de la población, se acercó a la gente y compartió el mensaje de unidad para obtener la victoria el próximo 06 de Junio.

"Hay partidos que se les van a poner muy guapos, que prometen mentiras, a mi me ha tocado luchar contra ellos en la cámara, no se dejen engañar... Cuando cumplimos, podemos venir a pedir nuevamente su apoyo y aquí estoy" recalcó enérgicamente la candidata.

Su visita, concluyó en el parque central, acompañada de simpatizantes que se sumaron con júbilo, quienes externaron que "mucho trabajo costó sacar la basura de la casa, como para dejarse engañar".