Rechazan delegados de Morena alianza "juntos haremos historia"

Delegados estatales del Partido Movimiento regeneración nacional (Morena) de los distritos de Minatitlán y Cosamaloapan, se pronunciaron en favor de la elección de los candidatos a diputado federal, local y ediles mediante las estrategias establecidas en la convocatoria que acaba de emitirse y así cerrar el paso al amiguismo, el influyentismo y el dedazo.

En una conferencia de prensa realizada en esta ciudad, donde presentaron como aspirante a candidato a diputado federal por el distrito 14 con sede en Minatitlán, al profesor Víctor Sansores Fernández, los delegados también rechazaron que quienes ya son o fueron diputados por Morena ante el Congreso de la Unión y a nivel local, vuelvan a repetir en las candidaturas y se de paso a gente nueva, auténtica del partido.

Rechazaron el acuerdo que realizó Esteban Ramírez Zepeta, sin tener cargo dentro de ese organismo político, con los partidos con los que se estableció la alianza, "Juntos haremos historia" que son el Partido del trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones venideras, pus además de que no se tomó en cuenta al Secretario general con funciones de Pesidente, Gonzalo Vicencio Flores, tampoco se hizo con los delegados legalmente constituidos en todo el Estado de Veracruz y que han sido reconocidas a nivel federal por el Instituto Nacional Electoral.

Con esa decisión, dijo el profesor Luis Manuel Dzul Acosta, del distrito electoral federal 14, se violaron los estatutos y el principio de Morena, que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Roberto Donaciano Baruch, delegado federal por el distrito 14, señaló que la convocatoria establece dos formas de elección, la encuesta y la tombola. La primera, para elegir a los candidatos de mayoría relativa entre los militantes activos y la segunda, para los de mayoría proporcional entre los simpatizantes del partido.

"Con eso le damos una participación rotunda a la democracia y sellamos el influyentismo, el amiguismo y el dedazo" expuso Roberto Donaciano.

"Estamos en contra de lo que está pasando en Morena, de las alianzas, en contra de las imposiciones de todo lo feo que esta pasando, feo, sucio en Morena" afirmó Dzul Acosta.

Este mismo dijo que están en contra de la imposición y el amiguismo en Morena...

"En Morena teneos ese escozor en decir que no estamos de acuerdo con las imposiciones, no con las reelecciones, es anticonstitucional ya que los diputados que tienen esos cargos no visitaron las comunidades, no se ve el trabajo administrativo de esas personas, tenemos personas preparadas para esos cargos" afirmó.

"Se avecinan cosas difíciles, cosas feas, ya que quieren repetir los mismos, quieren ser los mismos eso es anti constitucional. Estamos en contra de eso, mejor que se haga por encuesta" opinó.

Dijo que les gustaría que Morena fuera solo a las elecciones, que no se necesita de una alianza, hay suficiente fuerza política y personas aptas para competir en las elecciones que vienen.

Dzul Acosta se quejó de que no hayan sido tomados en cuenta para establecer la alianza "juntos haremos historia" y que se haya hecho a un lado a su dirigente estatal, Gonzalo Vicencio Flores.

Dijo que, aunque Estaba Ramirez Zepeta pretende democratizar al partido, la ideología no concuerda con las acciones que ha venido mostrando al respecto.

Junto con los dos delegados del distrito 14, estuvieron otros del distrito de Cosamaloapan y enlaces de los municipios de Jesús Carranza, Oluta y Sayula e Alemán.

Presentan al profesor

En la conferencia, los delegados presentaron al profesor Víctor Sansores Fernández, como aspirante a candidato a diputado federal por el distrito 14, por Morena.

El educador, quien es fundador del partido en Minatitlán, es jefe se enseñanza del sistema de secundarias técnicas dela zona sur; el cual dijo que El está de acuerdo en participar como candidato de la alianza con el PVEM y PT, que respeta los acuerdos a los que haya llegado su partido y pidió la unidad de los militantes de Morena para enfrentar el proceso electoral venidero.

"No es la hora de disidencia, es hora de la verdad para ganar con unidad, las elecciones del 2021. Después de las elecciones vamos a sentarnos, dialogar y ponernos de acuerdo. Será un partido fortalecido e incluyente" expuso.