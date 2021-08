Recaudan víveres en Nanchital para damnificados del huracán 'Grace'

"No hay tintes políticos en esta recaudación de víveres, lo estamos realizando con fin de ayudar a los damnificados por el huracán Grace, los cuales en estos momento requiere de alimentos, material de curación, agua, ropa, fórmula para bebes, si usted desea donar algún producto no perecedero durante la tarde puede encontrarnos en Hidalgo 23 frente a la ex factoría de Pemex", explico, Julio César López López.

Añadiendo la línea telefónica que está a disposición de la ciudadanía que esté dispuesta a efectuar la donación pueden comunicarse 2281245264 o puede acudir a los módulos móviles de acopio de víveres, es importante que hagamos conciencia que ayudar a los que hoy lo necesita servirá para darles una nueva esperanza y contribuir en esta difícil situación en la que se encuentran.