Realizarán pruebas gratuitas del VIH en Ixhuatlán del Sureste

En este municipio la población se ha regido por los usos y costumbres en temas de interés social, situación que a muchas personas les ha impedido el conocer más allá de los riesgos que conlleva la sexualidad y las enfermedades que se transmiten al no usar métodos de prevención.

En el marco del Día Internacional del Condón que se conmemora cada 13 de febrero, este jueves 10 de febrero en los bajos del palacio municipal pruebas rápidas y gratuitas de detección de VIH.

Emilio Eduardo Domínguez Cruz, tiene asignada la Comisión de Salud, dio a conocer a través de este medio informativo las pruebas se efectuarán a partir de las 9 de la mañana, por parte del personal médico del hospital regional de la comunidad los cuales otorgaran la información específica de lo importante que es la detección oportuna de esta enfermedad.

Antes de ello como protocolo inaugural otorgaran los medico una conferencia en la que hablarán de la importancia del condón, con la finalidad de involucrar a toda la comunidad estudiantil se solicitó a los directores de los planteles educativos de nivel secundaria y preparatoria asistan.

"Los tabús ha permitido que se registren el embarazo temprano en adolescente, así como el contagio de enfermedades de transmisión sexual entre ellas el VIH, que es una enfermedad costosa y que requiere de una disciplina alimenticia", dijo el entrevistado.

EN POBLACIÓN INFANTIL NO OTORGARAN PLATICAS DE SEXUALIDAD

No se consideró la participación de escuelas primarias, ya que algunos niños aún no se encuentran en la pubertad, sin embargo podría considerarse por algunos padres de familia una ofensa el tratar temas de sexualidad, ya que son temas que no se presentan abiertamente por el uso y costumbres.

Pero se analiza ofrecer platicas con temas que les informen sobre el cambio que sufren los menores al llegar a determinada edad, además que por cuestiones hormonales su cuerpo cambiara.

Una doctora del Hospital de la Comunidad dará a conocer los resultados de las pruebas rápidas de VIH de manera privada y en caso de detectar un positivo será canalizado, recibirá el apoyo psicológico para afrontar la enfermedad, así lo dio a conocer el regidor único de Ixhuatlán del Sureste.