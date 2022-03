Realizan Foro Ciudadano sobre la Reforma Eléctrica

"En esta ocasión no se vale que hayan diputados que voten por las líneas de sus partidos, ni que hayan diputados que no lean la ley, ni mucho menos que hayan diputados que por intereses económicos voten a favor de estas empresas transnacionales, si esta vez pasa que estos traidores a la patria voten en contra sin argumentos me parece que el momento que vive el país, el nivel de conciencia que hay en México hará que se les recuerde cómo grandes traidores a la patria", declaró.

En su visita a Coatzacoalcos, admitió que no tienen la mayoría suficiente para aprobar la reforma constitucional, "nos falta en la Cámara de Diputados cerca de 50 y tantos votos y en la Cámara de Senadores también faltarán algunos votos, entonces si la ciudadanía está informada, si desmentimos cada falacia que se ha inventado, a los legisladores de todos los partidos no les quedará de otra más que ser verdaderos representantes populares", aseveró.

Noticia Relacionada La fortaleza política de Sergio Gutiérrez Luna

La líder morenista puntualizó que en gobiernos pasados se beneficiaron las empresas trasnacionales como Iberdrola SA de CV, y se dispararon las tarifas eléctricas en un 400 por ciento.

"Este tema no es menor porque la energía eléctrica es el principal recurso con el sur funciona nuestra vida cotidiana, una sociedad y una nación, se trata de un recurso estratégico y de un tema de seguridad nacional, no podemos permitir que las empresas tomen el control eléctrico como sucede en Europa", indicó.

Dijo que es falso que se pretenda ejercer un monopolio, por el contrario, es un derecho humano, y tampoco habrá energías sucias como se ha ventilado.

En el foro ciudadano estuvieron alcaldes de la zona sur, encabezados por el presidente municipal de Coatzacoalcos Amado Cruz Malpica, así como Esteban Ramírez Zepeta, delegado estatal de Morena; ahí Hernández Mora destacó que la reforma plantea una intervención de la Comisión Federal de Electricidad en un 54 por ciento y las empresas privadas el 44 por ciento con reglas equilibradas.

Por último, refirió que en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha invertido en las hidroeléctricas con energías limpias.