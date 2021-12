Ranferi Plata será alcalde interino de Jesús Carranza

Este martes por la tarde trascendió una lista de la propuesta que la comisión de puntos constitucionales presentará ante Congreso del Estado de Veracruz, y que supuestamente integra a representantes de todos los participantes en la elección municipal pasada.

Noticia Relacionada Elecciones extraordinarias en Jesús Carranza y Chiconamel, el 27 de marzo de 2022

La propuesta está encabezada por el ganadero Ranferi Plata Rodríguez, vecino de Nuevo Morelos e integrante del aún poderoso política y económicamente Grupo Carranza, mismo que fungió como abogado y representante de Morena ante el organismo público local electoral en los comicios anulados por el Tribunal electoral del poder judicial de la federación.

En tanto, el que fuera candidato del PT a la alcaldía, Pasiano Rueda Canseco, a quien el PREP el 6 de junio le diera el triunfo electoral, permanece preso en un reclusorio de Veracruz acusado del ultrajes a la autoridad, posesión de drogas y un arma de uso exclusivo del ejército.

Su rival político, el ingeniero José Alfredo Pacheco Peralta, que fuera el candidato de Morena a la presidencia municipal, ya se promueve con la entrega de regalos en navidad por las comunidades rurales.

El otro personaje Ana Toledo Mendoza, candidata del PRD, PRI y PAN dentro de la coalición Veracruz Va, ha decidido ya no participar. Rumores indican que la también nuera del líder de la Unión ganadera regional del sur de Veracruz (UGRSV) Jacob Abel Velasco Casarrubias, tendría en su contra una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar y de género, que por su gravedad no estaría alcanzando fianza. Hasta el momento no ha dado a conocer motivo de su ausencia dentro de la escena política.

Las elecciones municipales extraordinarias se realizarían en marzo próximo.

Por otro lado Vicente Aguilar Aguilar declaró en el mes de noviembre pasado que existe la posibilidad de que para las elecciones extraordinarias podría haber una alianza con Morena, no obstante que en los pasados comicios fueron rivales y se anuló la elección por actos de violencia ejercidos durante el conteo de los votos dentro del periodo de validación del proceso electoral.