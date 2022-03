Quien no recogió su credencial, no participará en consulta: INE

El Instituto Nacional Electoral ( INE ), aclaró que todo aquel que no haya recogido su credencial de elector antes del 2 de marzo , no aparecerá en padrón para participar en el proceso de Revocación de Mandato.

"Los trámites no se han detenido en ninguna circunstancia, actualmente en el distrito, de manera muy general te puedo hablar de qué tenemos unas mil 500 credenciales en este momento disponibles para los ciudadanos, pero todo aquel que no la recogió antes del 2 de marzo ya no aparecerá en la lista nominal", explicó.

Cabe mencionar que al momento que pasan a recoger su credencial, el INE les entrega un acta de notificación donde les explican que ya se encuentran fuera del corte de la lista nominal, por lo que no participarán en el próximo proceso del 10 de abril.

"El INE estaría entregando junto con tu credencial un acta de notificación, donde estamos diciendo que está ya fuera de término del corte de la lista nominal y entonces no podrías participar en la revocación de mandato", detalló.

Será a principios de abril cuando se dé a conocer el número exacto de personas que podrán votar en la Revocación de Mandato.

Para este proceso se instalarán solo 180 casillas, toda vez que no se autorizó el presupuesto que el INE solicitaba para desarrollar este proceso.