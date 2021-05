Quema de pastizales afecta en bodega de plástico en Nanchital

Quema de pastizales y bodega de plástico en la colonia jardín causó alarma entre la ciudadanía, derivado a las altas llamas que se apreciaban desde varias colonias de la ciudad, el personal de protección civil recibió el apoyo de la dependencia regional para sofocar el incendio que fue sofocado en la madrugada.

Minutos antes de la media noche del martes los vecinos de la colonia antes mencionada a través de los números de emergencia dieron aviso de la emergencia que se registró a escasos metros de la cooperativa de transporte de los trabajadores petroleros.

"Vivo en la colonia obrera que se encuentra en la parte alta de la ciudad y se alcanza a ver el fuego negro y azul que sale por la base de la policía estatal, por la emergencia es necesario que la base de bomberos que se encuentra en la ex factoría que es de Pemex y solo está de lujo, apoye en la ciudad, porque el personal de protección civil no es suficiente tienen que apagar varias quemas de pastizales al mismo tiempo, enfriar el basurero y no hay quien los apoye también son humanos y se cansan", mencionó un ciudadano inconforme.

Por otra parte los vecinos de la colonia, Jardín, dos torres, nuestra Señora de Lourdes y San Agustín, expresaban que la situación se salía de control al utilizar como tiradero de neumáticos el terreno deshabitado y eso causaba la alarma al presumir el paso de ductos activos de Pemex, esto porque se dio a conocer que el incendio se había registrado en una bodega de plásticos ubicada sobre el bulevar Santa Elena, versión que fue confirmada por el personal de protección civil.

Es importante mencionar que el incendio en la bodega presuntamente se registró al no aplicarse medidas de prevención como fue la creación de guarda rayas y este llego hasta donde se encontraban decenas de recipientes con plástico.