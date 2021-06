quedan_espacios_disponibles_para_jornada_de_papanicolaou_

Quienes se podrán efectuar este estudio son las féminas que han comenzado su vida sexual, en caso de no haber iniciado, lo podrán realizar a partir de los 21 años.

Las interesadas podrán solicitar su lugar al número telefónico 921 213 0804 o acudir a las instalaciones de la Dirección Municipal de Salud, ubicadas en la avenida Hilario Rodríguez Malpica 412 altos, en la colonia Centro.

Al día se realizarán 20 estudios, para el jueves se tienen anotadas 7 mujeres y para el viernes son 13 mujeres, por lo que aún hay espacios disponibles para estos estudios gratuitos.

Entre las recomendaciones para realizarse este estudio se les pide higiene previa, no haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes de la prueba, no duchas vaginales, ni haberse aplicado algún tratamiento vaginal 48 horas antes de la prueba, y no se podrá realizar esta prueba durante el sangrado mensual (esperar 5 días antes o después).

Hay que precisar que el cáncer cervicouterino se puede detectar oportunamente, incluso es un porcentaje alto en el que los casos son derivados del virus del papiloma humano, sin embargo no debe ser causa de alarma, pues la mayoría de los casos sólo se requiere vigilancia.

