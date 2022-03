queda_instalada_la_junta_municipal_electoral

Desde esta semana quedó instalada la Junta Municipal Electoral para iniciar con el registro de aspirantes a las agencias y sub agencias municipales en Coatzacoalcos.

Entre los requisitos con que deben contar los candidatos es no ser ministro de culto religioso, no ser servidor público, no tener antecedentes penales, ni ser representantes de algún partido político.

La Junta Municipal Electoral estará integrada por el presidente, Aldo Andrés Vega Alvarez, como secretario Santiago Domínguez Sánchez, Carolina Chi como vocal de control y vigilancia, y como auxiliares de organización y capacitación Mirna Rosalía Flores y Virginia Ruiz Pablo.