Que autoridades no den marcha atrás en caso de Goyo Jiménez: APEC

A siete años del lamentable homicidio del reportero policiaco Gregorio Jiménez De la Cruz, el presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), Fluvio César Martínez Gómez, pidió a las autoridades que no se dé marcha atrás al proceso con los detenidos, a quienes no se les emite sentencia, ante el riesgo de su liberación por la solicitud del Protocolo de Estocolmo.

"Siete años se cumple de que lamentablemente fuera encontrado sin vida, víctima de la violencia que impera en el sur de Veracruz, no podemos señalar que no habido justicia, porque hay seis personas detenidas que están siguiendo su proceso, lo que sí instamos a las autoridades a siete años es que continúen en su proceso de forma ordenada", comentó Martínez Gómez.

Gregorio Jiménez De la Cruz, ´Goyo´, fue privado de su libertad el 5 de febrero de 2014 y apareció ejecutado siete días después en Las Choapas, mientras que se detuvo a seis personas involucradas en su asesinato; dicho hecho dio la vuelta al mundo al cabo de varios días.

"¿En qué consistiría la justicia? En que no salgan rápidamente o en que no se acredite su proceso legal y ello acredite la salida de estos detenidos... en ese momento la Fiscalía hizo un buen trabajo de acreditación.... Ahora viene que no se haga válido ningún tipo de amparo, ahí sí quedaría impune el homicidio de Gregorio Jiménez De la Cruz", señaló.

Fluvio Martínez reconoció que hace siete años fue el único momento en que se vio una verdadera unión del periodismo veracruzano.

"Es un legado que nos deja ´Goyo´, estar unidos y es lo que yo los invitaría a siete años, a que sigamos con este legado de unidad", puntualizó el presidente de la APEC.