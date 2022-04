Puente Coatzacoalcos Uno, verdadero "dolor de cabeza": Aievac

El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz ( Aievac ), Claudio Velazco Martell reconoció que el puente Coatzacoalcos Uno se ha convertido un verdadero "dolor de cabeza", pues desde hace ocho años no se le brinda un mantenimiento real.

Mencionó que el sector industrial y empresarial han solicitado la rehabilitación de la carretera Costera del Golfo, sin embargo a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop) se ha olvidado de esta estructura que comunica al sureste del país.

"Se le dio mantenimiento en el 2014 y del 2014 para acá no se ha volteado a ver al Puente, cualquier día nos va a dar una sorpresa y va a requerir mantenimiento, eso lo sabe la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a ellos se les entregó ese proyecto, ellos son los responsables", expresó.

Velasco Martell lamentó que el Puente Coatzacoalcos Uno se encuentre en el olvido, pues aún presenta daños en la trabe levadiza que podría provocar un accidente entre los automovilistas que circulan por esta vía de comunicación.

"Es cuestión de que ustedes vayan un día y me digan si no lo es, si lo es, al grado que nosotros hemos pedido el mantenimiento de esa carretera, pero que no se nos olvide que el puente es un ente que está ahí y qué hay que darle mantenimiento", sostuvo.

Ante la rehabilitación de la carretera Costera del Golfo, indicó que será después de la Semana Santa cuando se reúnan para planificar el nuevo programa de bacheo.

Cabe recordar que este camino no sólo es de vital importancia para llegar a la zona, sino que representa la única entrada y salida para 39 industrias asentadas, que en conjunto reciben a un promedio de 30 mil empleados, en este sector pasan 120 mil toneladas diarias de productos químicos.