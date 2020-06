Estruendo en batería de Pemex genera psicosis en ejido Guillermo Prieto

La recuperación de hidrocarburo en el pozo Brillante, del ejido Guillermo Prieto, y el sismo de 7.5 grados que se sintió en gran parte del país, provocaron la psicosis de los habitantes de esta comunidad perteneciente a Coatzacoalcos, quienes asociaron el estruendo de la introducción de nitrógeno con una fuga de gas a consecuencia del movimiento telúrico.

Lo anterior lo aclaró el director municipal de Protección Civil (PC), David Esponda Cruz, quien vía telefónica descartó que se tratara de una fuga, sino que es un proceso habitual que las compañías contratadas por Pemex Exploración y Producción (PEP) realizan en esta batería de pozos pertenecientes al Activo Cinco Presidentes.

"Es un proceso que habitualmente hacen cada dos meses... Habitualmente la extracción de crudo, la presión hace que baje la producción, ellos (el personal) lo que hacen es que inyectan nitrógeno a la tubería, ese nitrógeno aumenta la presión y lógicamente hay una mayor producción de crudo, pero cuando hacen esta inyección, hacen la desviación, lo sacan a través de un mechero, ese mechero produce gas y se quema de manera permanente, cuando hacen esto con el nitrógeno, el nitrógeno no es inflamable, lo que pasa es que sale a presión, provoca ruido, generó un estruendo", indico Esponda Cruz.

Dicho estruendo es perceptible en un video que se proporcionó a varios medios de comunicación, entre ellos, Imagen del Golfo, donde sólo se aprecia el sonido, mas no el gas nitrógeno, al ser éste incoloro e inodoro.

Por su parte, Noé García Joffre, secretario de Gobernación, indicó que el reporte se les notificó a las 14:00 horas, por lo que se dio aviso a PC y PEP, por lo que no ha sido necesario evacuar gente, mientras que el agente municipal de Guillermo Prieto, Francisco Gómez Pacheco, añadió que cerca del lugar viven al menos 20 familias.

"Causó psicosis en la población, en casas cercanas... Por parte de Pemex nada, el ayuntamiento mandó a Protección Civil... la macropera brillante está cerca de la población", sostuvo el agente municipal, quien añadió que las instalaciones se encuentran en presunto mal estado.

Asimismo, el coordinador del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), Luis Castro Mendizábal, indicó que no tenían reportes de olor a gas ni en la zona industrial ni en colonias de Coatzacoalcos, entre ellas Las Américas y La Petrolera.

"La gente de PEP no sabe nada, no tienen confirmado nada... ya chequé con la gente de Pemex Exploración y Producción, que son los dueños, pero tampoco (saben nada)... están buscando, pero hasta ahorita no, en la zona industrial no hay ninguna situación de ese tipo", puntualizó Castro Mendizábal.

Es preciso mencionar que el proceso recibe el nombre de recuperación mejorada de petróleo, que consiste en inyectar gas nitrógeno en un yacimiento para aumentar el factor de recuperación de petróleo.

Hasta el cierre de edición PEP no ha enviado un boletín sobre este proceso en la batería de pozos Brillante.