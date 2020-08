Protestan en Cosoleacaque; demandan apertura de centro Covid

Habitantes de Cosoleacaque de los diferentes barrios, colonias y comunidades protestaron este lunes por la mañana en el Hospital General para demandar personal médico y la apertura del área Covid-19 que no está siendo utilizada, mientras los pacientes mueren en su casa.

A decir de estas personas en nosocomio está prácticamente en el abandonó, no hay medicamentos, solo tienen un médico general y un cirujano, este último es pagado por el alcalde Cirilo Vázquez Parissi, en tanto el director que tiene a cargo las instalaciones no es posible encontrarlo, debido a que siempre argumenta reuniones.

"Me tocó estar en una madrugada, han estado regresando a las mujeres embarazadas porque no hay pediatras, no hay cirujanos, aunque allá arriba tienen la instrucción de dar la atención, pero aquí el director nunca se encuentra, siempre ésta en reunión", señaló Graciela Ramos.

Por su parte, Alfredo Basurto dijo que las personas que acuden por atención con otros padecimientos, por la falta de personal los mandan al de Minatitlán donde tampoco los atienden ser hospital Covid, por lo que se dan por vencidos y regresan a su casa prácticamente a morir.

Mencionó que tienen un conteo de decesos por diferentes causas, tan sólo de la cabecera, en mayo alrededor de 150, junio 120, entre julio y lo que va de agosto llevan más de 160.

Asimismo recalcó que aunque fue construido un área para atención de pacientes Covid, esta no ha podido entrar en función, por la misma situación de falta de médicos, pese a la disponibilidad de camas.

El subrayo haber sido paciente Covid y atendido en casa como muchos otros, por lo que hizo el llamado emergente al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de salud, Roberto Ramos para que autorice médicos a esta zona, de lo contrario procederán a manifestarse en palacio de gobierno en los próximos días.