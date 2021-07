"La idea es buscar al candidato o candidata en la sociedad Veracruzana, básicamente lo que quiero es que logremos construir una opción adicional a lo que presenten los partidos políticos, me parece que la sociedad que no pertenece a los partidos tiene derecho a participar y en ese sentido nosotros queremos constituirnos en una plataforma desde la cual se pueda hacer", dijo.

Explicó que a través de esta plataforma impulsaran una propuesta que surja de los veracruzanos en donde no se tendrán colores partidistas, pues la idea es que tanto hombres como mujeres tengan la intención de mejorar el rumbo de la entidad federativa.

Durante la presentación de su libro "Zongolica el fin de la opresión no es utopía" aclaró que con esta propuesta no se está destapando para buscar la gubernatura del estado de Veracruz, si no darle la oportunidad a las nuevas generaciones interesadas en hacer política.

"La idea es que los partidos tengan la obligación de abrirse a la sociedad, yo creo que la sociedad veracruzana requiere de más opciones para el proceso electoral 2024, no me estoy destapando, lo voy a planear de manera organizacional y el movimiento propondrá a la o el candidato que nos encabece", comentó.

El edil manifestó que convocará a todo el pueblo veracruzano para que se sumen a esta "fuerza operacional", con la finalidad de impulsar a los candidatos que surjan de la sociedad y que en su momento podrían llegar a gobernar Veracruz.

"Sería un movimiento estatal, constituido por miles de veracruzanas y veracruzanos, con miras a impulsar una propuesta de gobierno, nosotros tendríamos a los candidatos que surjan de la sociedad y en su momento el movimiento seleccionaría al candidato, lo importante es tener la plataforma política que logre impulsar de manera exitosa la candidatura", finalizó.

