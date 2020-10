Programa Emergente de Vivienda beneficia a más de 4 millones

Con un apoyo directo para la ampliación de la vivienda o su rehabilitación, el Gobierno Federal beneficia con más de 4 millones de créditos para igual número de familias, en un esfuerzo sin precedente que además detona la generación de empleos.

El Delegado de los Programas de Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta, destacó que son 2 millones de empleos directos los que genera este proyecto de la federación, como parte de las acciones para enfrentar los efectos económicos que deja la pandemia por el COVID 19.

"A nivel nacional son cerca de 170 mil acciones de mejoramiento de vivienda, son subsidios directos a la población, 90 mil pesos para la ampliación, 35 mil para el mejoramiento y la gente auto administra el recurso para el objetivo concreto de ampliar una recámara, una cocina, baño, en fin, las necesidades que la familia tenga de ampliación o mejorar instalaciones hidroeléctricas, sanitarias, techos, la seguridad de la vivienda, para ello la familia recibe y administra el recurso". Explicó.

El Programa Emergente de Vivienda se aplica en colonias marginadas de los municipios donde se tiene el registro de los más altos grados de pobreza, en esta primera etapa en el estado de Veracruz, se contempló a San Andrés Tuxtla, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán, Soteapan, Sayula de Alemán, Córdoba y Xalapa.

Es un programa que depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda, (CONAVI) y atiende prioritariamente a padres o madres solteras, jefe o jefa de familia y particularmente a la población indígena. En Veracruz son 22 mil 500 acciones de ampliación y mejoramiento que se van a realizar en un lapso de 2 meses, a partir del momento en que se entrega el recurso a cada beneficiario.

"Es un programa que no tiene ningún costo, no hay intermediarios, nadie les puede pedir moche, no les puede pedir piquete de ojos, ni nada, la asesoría y seguimiento la brindan los servidores de la nación, para ver cómo aplican el recurso, solo verifican que el recurso se aplique correctamente y se tenga un feliz término, pero se confía mucho en la gente", señaló Manuel Huerta.

Hasta el día de hoy el padrón de beneficiados ya está cubierto para el presente año, desde la federación se realizó el listado de familias que son incluidas en este programa, en donde se colabora con las autoridades municipales, a fin de que las viviendas incluidas cuenten con una certeza jurídica, no se ubiquen en zonas de alto riesgo, no se haga un costo elevado por los permisos de construcción correspondientes y por el contrario se les otorguen todas las facilidades considerando su alto nivel de pobreza y marginación.

"Es un programa tan noble que le ayuda al que lo recibe, resuelve problemas estructurales de la familia, pero además genera una derrama económica en las comunidades y detona el empleo", concluyó.