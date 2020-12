Profesoras de los CAIDS se manifestaron frente al DIF de Nanchital

Profesoras de los CAIDS y guarderías del DIF, así como auxiliares y encargadas de cocina se manifestaron la mañana de ayer, frente a las oficinas del órgano descentralizado para exigir se les proporcione el pago de la última quincena de diciembre ya que por derecho les corresponde. El presidente del DIF Oscar Miguel Piña, aseguró que buscaran alternativas para cubrir esa quincena.

Durante la contingencia cerca de 105 empleados de confianza y sindicalizados que se encuentran laborando en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal han mantenido el empleo y salario, lo que ha puesto en apuro al presidente del DIF municipal Oscar Miguel Piña Balderas, porque informaron al personal que no les pagarían la última quincena del año por falta de recursos.

"Desde hace varios meses el DIF municipal no tiene los ingresos de mensualidades que percibía cada mes, recurso que era utilizado para cubrir parte del salario de todos ustedes, sin embargo pido sean conscientes que ninguno de ustedes fue despedido, todos han recibido el salario correspondiente, pero no cuento con dinero para cubrir la última quincena, eso no quiere decir que el aguinaldo no lo tendrán ese está seguro", dijo Oscar Miguel Piña Balderas, presidente del DIF municipal de Nanchital.

Después que las empleadas externaron sus inquietudes ante su representante, se retiraron del lugar con la esperanza que en los próximos días les informen si les pagaran la última quincena del año o se las remuneraran en enero.

"Ante la situación se buscaran alternativas cubrir el pago de la última quincena y para que continúe laborando todo el personal como ha sucedido hasta ahora, no queremos recortar al personal para solucionar el problema porque sabemos que todos tienen necesidad y no hay oportunidades de empleo", concluyó Oscar Piña.