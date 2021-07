Problemas en la columna truncan sueños de Elizabeth; requiere ayuda

Originaria de Zacatecas llegó a esta ciudad para mejorar su condición de vida, trabajó por muchos años como payasita hasta que comenzó a presentar problemas en su columna vertebral que le impido ponerse nuevamente de pie.

PUBLICIDAD

A más de once años de estar postrada a una silla de ruedas, nunca se ha practicado un estudio para saber a ciencia cierta qué fue lo que le causó este problema, además de que no cuenta con los recursos económicos para acudir al médico y teme que el diagnostico no sea nada alentador.

PUBLICIDAD

"Como a los 19 años empecé a empeorar de mis pies, hasta ahorita casi no puedo caminar, utilicé un bastón, ahorita uso una silla de ruedas, antes podía correr, jugar, saltar, podía hacer muchas cosas, pero ahorita empeore, la verdad no se qué tengo, nunca he ido al médico", narró.

PUBLICIDAD

Bajo los intensos rayos del sol, tocan las ventanas de los vehículos para que las personales les regalen unas monedas y puedan comprar sus alimentos, aunque hay días que han tenido que soportar el hambre porque no les alcanza para nada.

PUBLICIDAD

Elizabeth García Robles vive aterrada de que su estado de salud empeore con el paso del tiempo, pero le gustaría que un médico la revisara para saber si podrá caminar y retomar su trabajo como payasita.

PUBLICIDAD

"Me da miedo ir al médico, que me digan que tenga que ser operada y quede peor de cómo estoy, porque no sé si me pueda recuperar, pero sin me interesaría hacerme unos estudios para saber si nuevamente podre caminar", comentó.

Uno de los sueños de Elizabeth independientemente de volver a caminar, es poder ver a sus hijos que se encuentran con sus abuelos en la ciudad de Zacatecas, con los cuales solo tienen comunicación vía telefónica.

"Mis hijos tienen once, nueve y ocho años de edad, ahorita no los he visto, ellos están en Zacatecas, ellos viven con mis papás, por lo pronto no puedo ir a verlos", relató mientras se le quebraba la voz.

La pareja recorre el crucero de la avenida Independencia y john spark desde las 12:00 del día, hasta caer la noche, si usted gusta apoyarlos pueden comunicarse con ellos al número telefónico 9213210046.