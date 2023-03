Cecilia; primer mujer certificada como operadora de ambulancia en complejo de Coatzacoalcos

Sin lugar a dudas Cecilia Servín Zenteno está haciendo historia como la primer mujer camillera y operadora de vehículo de emergencia que presta sus servicios al interior del Complejo Petroquímico Cangrejera.

"Es muy importante ser certificada para dar un servicio de calidad dentro del complejo petroquímico, donde llevo siete años de servicios, dos como camillera y un par de meses como operadora", refirió Cecilia.

CÓMO SURGIÓ EL DESEO DE CAPACITARSE

"Soy licenciada en administración de empresas, pero en campo laboral no hay oportunidad de crecimiento, por lo que decidí moverme dentro de los servicios médicos para crecer por escalafón, primero como camillera.

Era difícil porque no había una mujer y tuve que romper un poco de paradigmas para capacitarme, y ya estando ahí me gustó. Entonces también tuve la oportunidad de crecer como operadora de servicios de emergencias, por lo que me capacité para poder realizar el examen de operadora de vehículos ahí en mi trabajo", agregó Cecilia.

CAMBIAR DE MENTALIDAD

"Es necesario cambiar un poco la mentalidad retrógrada, me he encontrado con algunas dificultades en este proceso, pero si nosotras nos capacitamos, nosotras nos encontramos decididas a crecer como personas, crecer dentro de nuestro ámbito laboral.

Demostrar que la mujer también tiene derecho a incursionar en estos campos que no se había dado la oportunidad o quizás no habíamos querido explorar, yo creo que es el momento de crecer como mujer y que se puede hacer todo, responsablemente y sobre todo, capacitarnos y brindar un servicio de calidad que es lo que verdaderamente nuestro trabajo requiere", finalizó diciendo Cecilia Servín Zenteno.

