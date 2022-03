PRI expulsa a militantes que traicionaron al partido para ocupar cargos públicos

Matías Pacheco Cruz presidente del Comité Municipal del PRI, expuso que en esta primera etapa suman más de 15 los hombres y mujeres que serán destituidos, luego de pactar con el partido que se encuentra hoy en el poder.

"No fueron priistas convencidos, saltan de un partido a otro y si ahí no los toman en cuanta se van a otro, eso no es tener convicción, cuando se tiene convicción tu sigues en el mismo partido, nosotros entendemos que ha venido gente y presentan su renuncia, pero también sabemos que hay personas que durante la campaña anterior traicionaron al partido", comentó.

Indicó que tanto el comité estatal, como el comité de Justicia Partidaria del PRI prepara las notificaciones para hacerlas llegar a quienes definitivamente ya no forman parte de dicho instituto político por traidores.

"El comité estatal, el comité de justicia partidaria, ya tiene el oficio, ya se está trabajando ya está en proceso su expulsión, los que se sirvieron con la cuchara grande ocuparon cargos públicos, quieren seguir de aquel lado, pues que sigan, la asamblea nacional fue muy clara, de que quien traicionara al partido sería expulsado", dijo.

"SON BUENOS PARA CRITICAR" PERO NUNCA HE TRAICIONADO NI ME HE IDO

El dirigente local del PRI respondió a quienes lo critican de no tener liderazgo para impulsar nuevamente al tricolor y aseguró que quienes los señalan es porque quieren ocupar el cargo y no han podido.

Asimismo, apuntó que lleva 48 años como militante en el revolucionario institucional y nunca ha pasado por su mente abandonar las siglas, como lo han hecho otros con tal de seguir en el poder enriquecer sus bolsillos.

"Critican por querer estar al frente, pero para esto se necesita tener trabajo, nosotros desde hace 48 años que hemos estado militando en el partido y que seguimos aquí, no nos hemos ido, ni hemos traicionado al partido", expuso.