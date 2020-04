Prevalece falta de información en el IMSS 36 sobre Coronavirus

Derechohabiente del IMSS, denunció la falta de información por parte del personal que atiende casos probables y confirmados de Coronavirus en el Módulo de Enfermedades Respiratorias, ubicado en el interior del Hospital General de Zona 36 del IMSS.

La señora, Marisela habitante del fraccionamiento Santa Martha, explicó que el pasado lunes 20 de abril ingresó a su padre de 63 años, debido a que presentaba neumonía.

Sin embargo, debido a los síntomas que son similares al del Covid-19, entre ellos: fiebre, dolor de cuerpo, tos y fatiga, al día siguiente (martes), le realizaron la prueba de Covid-19, para descartar o confirmar la presencia de la enfermedad.

Aseguró que su padre no presenta ninguna enfermedad crónica degenerativa y que los resultados tardaron en llegar, pues los debieron recibir el viernes pasado, pero les indicaron que hubo un atraso porque las pruebas se realizan en la Ciudad de México.

Es por ello que el miércoles 29 de abril, le entregaron los resultados que fueron negativos por Coronavirus.

"Pasé dos días (sábado y domingo) sin saber nada de mi familiar, solo dan información presionando al personal que trabaja en ese módulo, el director del Hospital del IMSS no quiere dar la cara, nos tienen restringido el acceso al baño, es un problema porque no están organizados", refirió.

En el exterior del Módulo de Enfermedades Respiratorias se puso un anuncio, en el que se muestran horarios para que el personal médico informe a familiares sobre el estado de salud de sus pacientes, los cuales son 6:00, 13:00 y 18:00 horas.

Sin embargo, la derechohabiente aseguró que se respetan los horarios.

"Solo me dijeron que está respirando por sí solo, pero como tiene 63 años, en cualquier momento podría descompensarse, por eso no me lo entregan. Nosotros dejamos nuestros números telefónicos para que nos marquen y nos digan cómo está nuestro familiar, pero no nos marcan", puntualizó.

Ante esta situación, pide a las autoridades del sector salud atender esta situación, debido a que son varios familiares que están esperando información de sus pacientes que están hospitalizados en el Módulo de Enfermedades Respiratorias.